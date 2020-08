Wiener Linien: Nacht-U-Bahn fährt auch weiterhin nicht

Viele Nachtschwärmer vermissen sie: die Nacht-U-Bahn in Wien. Mitte März fuhr die Stadt "herunter", der Lockdown forderte das Zuhausebleiben der Österreicher. Auch die Wiener Linien reduzierten ihren Betrieb, man solle die öffentlichen Verkehrsmittel meiden, hieß es. Die Ansteckungsgefahr sei groß.

Wo ist die Nacht-U-Bahn?

Knapp fünf Monate später haben sich Wiener an die neue Normalität gewöhnt. Maskenpflicht in der U-Bahn ist normal, Veranstaltungen werden meistens im Freien abgehalten, der Sicherheitsabstand wird so gut wie möglich eingehalten, Körperkontakt vermieden. Einiges ist verloren gegangen durch den Lockdown, der Handschlag zum Beispiel, die Diskotheken - und auch die Nacht-U-Bahn.

"Die Nachtbusse ersetzen die Nacht-U-Bahn", heißt es seitens der Wiener Linien. Die Nacht-U-Bahn hänge nämlich stark mit "der Nachtgastro und mit dem Fahrgastaufkommen in der Nacht zusammen", betont eine Sprecherin im Gespräch mit dem KURIER. "Wir passen unser Angebot der Nachfrage an und es wäre wirtschaftlich nicht vertretbar, eine leere U-Bahn in der Nacht fahren zu lassen", ergänzt sie.