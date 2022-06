Margareten: ÖVP-Stratege Alexander Biach und die sieben Zwerge

Denn Biach gilt als Mastermind hinter dem rot-türkisen Widerstand gegen die Verkehrspolitik der grünen Ministerin. Bei ihm laufen – auch in seiner Funktion als Wiener Standortanwalt – die Fäden der Lobautunnel-Befürworter zusammen.

Eine Rolle, in der sich Biach gefällt. Der breiten Öffentlichkeit ist er nicht bekannt, er gilt als gut vernetzter Stratege hinter den Kulissen. Er ist überzeugter Großkoalitionär, sozialisiert in der Wirtschaftskammer und in der Sozialversicherung. Mehrere Jahre lang war er Chef des Hauptverbands.

Als Sozialminister gehandelt

Als Türkis-Blau im Entstehen war, wurde Biach gar als Sozialminister gehandelt. Dass er sich in den Verhandlungen zu sehr für die Beibehaltung der Pflichtmitgliedschaft in den Kammern eingesetzt hat, soll ihm letztendlich den Posten gekostet haben.

Einen anderen Posten hat er erst vor wenigen Wochen zurückerhalten. Den des Vizeparteichefs in der ÖVP Wien. Unter Manfred Juraczka bekleidete er dieses Amt, bevor ihm in der türkisen Ära seine Nähe zur Stadt und zur Wiener SPÖ zum Verhängnis wurde. Bei der ÖVP-Listenerstellung vor der Wien-Wahl 2020 war klar: Nicht einmal ein Gemeinderatsmandat wird sich für Biach ausgehen.

Unter dem heutigen Wiener ÖVP-Obmann Karl Mahrer, der eine rot-türkise Koalition als nächstes Wahlziel ausgibt, kann Biach seine Stärken ausspielen. Was ihn einst aufs Abstellgleis geführt hat, wird nun zu seinem Asset.

Biach genießt das Vertrauen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der ihm als Standortanwalt mehr Rechte einräumt, als es seine Kollegen in anderen Bundesländern haben. Und er hat ein enges (obwohl nicht immer friktionsfreies) Verhältnis zum Wiener Wirtschaftskammer-Chef Walter Ruck.