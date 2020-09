Margareten: Der Arbeiter- und Hipsterbezirk

Mit seinen 55.000 Einwohnern ist Margareten der am dichtesten bevölkerte Bezirk der Stadt (Bevölkerungsdichte: 27.154 Einwohner pro km²). Daraus ergibt sich eines der brennendsten Probleme des Bezirks: Der Mangel an Grünraum. Das führte in der Vergangenheit zu ebenso ungewöhnlichen wie umstrittenen Projekten.

Für Diskussionen sorgte die im Jahr 2015 eröffnete Wiental-Terrasse bei der Pilgramgasse, die wegen Baumängel auch von Stadtrechnungshof kritisiert wurde.