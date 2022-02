20 Ärztezentren werden in Wien auf den Weg gebracht

Neben den PVE sollen aber auch Erstversorgungsambulanzen (EVA) in Spitälern weiter ausgebaut werden. Vier dieser Ambulanzen sind bereits in Betrieb – im AKH sowie in den Kliniken Favoriten, Ottakring und Floridsdorf. Ohne Termin oder Überweisung werden hier kleinere und größere medizinische Probleme behandelt.

80 Prozent der Patienten, die in diese Ambulanzen kommen, können direkt in den EVA diagnostiziert und behandelt werden, heißt es in einer Aussendung. Eine weitere Behandlung in einer Fachambulanz sei dann nicht mehr notwendig.

Derartige Erstversorgungsambulanzen sind in allen städtischen Spitälern geplant, beim Ausbau hinkt man wegen Corona aber etwas hinterher. Bis Ende März 2023 will man aufholen und auch in den Kliniken Hietzing, Landstraße und Donaustadt Erstversorgungsambulanzen eingerichtet haben.