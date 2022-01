Der jahrelange Stau bei wichtigen Infrastrukturprojekten in der Ostregion sorgt für viel Unmut in der Wirtschaft und im Rathaus. Der Standortanwalt soll daher öffentliche Interessen wie Energieversorgung, Steueraufkommen und Arbeitsplätze sowie die Interessen der Unternehmen bei Genehmigungsverfahren und Umweltverträglichkeitsprüfungen besser vertreten, so die Eigendefinition. Bei UVPs hat man Parteistellung. Wäre übrigens nicht der österreichische Föderalismus, wenn nicht jede der neun Landeskammern eine eigene Anwaltschaft hätte.

Es liegt in der Natur der Sache, dass es dabei zu Interessenskollisionen zwischen einer grünen Verkehrs- und Infrastrukturministerin und einem engagierten Standortanwalt wie Biach kommen kann.

So wie beim heftig umstrittenen Baustopp für den Lobautunnel. Ein aufgelegtes Thema für den Standortanwalt. Im Namen der Wirtschaftskammer wurden wie berichtet zwei Gutachten (KWR, Karasek Wietrzyk Rechtsanwälte) eingeholt. Diese kamen zum Ergebnis, dass die Entscheidung des Klima-Ministeriums über den Baustopp ohne rechtliche Grundlage erfolgt sei.