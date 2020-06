Mahü: Fremdwort Schrittgeschwindigkeit

Rad fahren in der Fuzo? In St. Pölten funktioniert das seit dem Projektstart 2006 ganz gut. „Vieles hat sich von selbst geregelt“, sagt Bürgermeister Matthias Stadler. Das sieht auch Polizeikommandant Franz Bäuchler so. „Es braucht halt seine Zeit, bis sich so etwas eingespielt hat. Und Schnellfahrer werden abgestraft.“ Denn in der Fußgängerzone dürfen Radler nur mit Schrittgeschwindigkeit unterwegs sein. „Leider halten sich aber nicht alle dran“, ärgert sich Radlerin Martina Reiter. Trotzdem fährt sie gerne mit dem Rad durch die Innenstadt.

In Graz sind fast alle Fußgängerzonen der City für Radfahrer geöffnet. Ausgenommen sind bloß die Sporgasse wegen ihres starken Gefälles und zwei Plätze im „ Bermudadreieck“ mit vielen gut frequentierten Lokalen.

Üblicherweise funktioniere das Nebeneinander von Fußgängern und Radlern in Graz gut, heißt es von der Polizei. Allerdings zerren in einer stark begangenen und befahrenen Straße mitten in der City rücksichtslose Biker ziemlich an den Nerven der Passanten: In der Schmiedgasse ließ das Kuratorium für Verkehrssicherheit vor Kurzem das Tempo der Radler messen: Alle waren zu schnell.

Diese Schwachstelle soll laut Stadtrat Mario Eustacchio, FPÖ, ausgebessert werden. Zunächst werden mobile Tempoanzeigen aufgestellt, um Radler auf ihre Geschwindigkeit hinzuweisen. Weiters werde überlegt, die Ordnungswache patrouillieren zu lassen: Sie sollen zu schnelle Radfahrer informieren, dass hier eigentlich Schritttempo gilt. Weitere Maßnahmen würden derzeit mit Experten des Kuratoriums für Verkehrssicherheit ausgearbeitet.

Was in Wien die Mariahilfer Straße ist, ist in Innsbruck die Maria-Theresien-Straße. Erst im April dieses Jahres wurden die Radfahrer aus dem südlichen Teil der Einkaufsmeile verbannt. Der Bereich ist seit 2002 Fußgängerzone, in der zunächst aber auch noch Öffis, Taxis und Biker verkehren durften. Eine echte Fuzo ist die Prachtstraße aber eigentlich erst seit ihrer Umgestaltung im Jahr 2009. Seither müssen Busse und Straßenbahnen sich ihren Weg über alternative Routen durch Innsbruck bahnen. Der Stadtpolitik waren jedoch zunehmend auch die Radfahrer ein Dorn im Auge. Von einer Gefährdung der Fußgänger durch wilde Biker war die Rede bei den Befürwortern eines Radfahrverbots, das schließlich mit großer Mehrheit beschlossen wurde. Und das, obwohl die Polizei keine Unfallhäufung feststellen konnte und Radfahrer gegen das Verbot demonstrierten.