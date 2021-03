MA 35 in der Kritik: Vom Schimpfen und Beschweren

Es ist drei Monate her, da sorgte die MA 35 (Staatsbürgerschaft und Einbürgerung) für viel Kritik. Und zwar in Verbindung mit der Central European University (CEU), die sich im Herbst 2019 in Wien ansiedelte. Wie berichtet, erreichten einige Studierende Briefe, wonach sie Österreich unverzüglich verlassen sollten. Und das, obwohl sich die Stadt Wien immens um die Ansiedelung der Privat-Uni bemüht hatte.

Viele Studenten waren mit einem Touristenvisum eingereist, die Bearbeitung ihrer dauerhaften Aufenthaltstitel dauerte lange – und bei manchen fehlten Dokumente. Bei der MA 35 sei man unkooperativ und „unfreundlich“, kritisierten die Studierenden damals.