Probleme mit Aufenthaltstiteln: CEU-Studenten sollen ausreisen

Das Problem: Studierende aus Nicht-EU-Staaten kamen im August und September mit einem Touristenvisum nach Wien, das 90 Tage gültig ist. In dieser Zeit, heißt es in einer Anleitung der CEU, sollen sich Betroffene bei der zuständigen Behörde – das ist in Wien die MA 35 (Einwanderung und Staatsbürgerschaft) – anmelden, um einen Aufenthaltstitel für die Zeit des Studiums zu erhalten.

Bei vielen der Studierenden läuft das Visum dieser Tage aus. Und einige von ihnen haben immer noch keinen Bescheid bekommen, dass sie bleiben können. „Ich habe mich im September um einen Termin bemüht. Der früheste war im November verfügbar“, ärgert sich ein amerikanischer Student. Die Anweisungen seien sehr unklar gewesen, der zuständige Beamte „extrem unfreundlich“. An drei Terminen sei der junge Mann dreimal nach denselben – bereits eingereichten – Dokumenten gefragt worden. „Menschen, die sich um eine Aufenthaltserlaubnis bewerben und dafür alle Regeln und Vorgaben einhalten, erhalten diesen Titel nicht, weil die zuständige Stelle das nicht rechtzeitig bearbeiten kann“, ärgert sich ein anderer Student. Die Antragsteller hätten in der Zwischenzeit bereits rund 200 Euro an Gebühren verrichten müssen, erzählt er.

„Die MA 35 wirkt unterbesetzt, unmotiviert“, kritisiert der Amerikaner. „Es wirkt, als wäre es eine Vorgabe, so unkommunikativ wie möglich zu sein“, sagt eine Studentin aus Asien. Bei ihr fielen insgesamt mehr als 400 Euro an Kosten an, in Wien und in ihrem Heimatland. Für sie war der Bewerbungsprozess vor allem deshalb so schwierig, weil die Beamten sich oft "weigerten, Englisch zu sprechen", wie sie dem KURIER sagt. Nur durch die Hilfe von Freunden konnte sie den Prozess bewältigen.

Eine weitere Studentin äußert ihr Unverständnis, dass von verschiedenen Studierenden "vollkommen unterschiedliche Dokumente" verlangt werden. Bei der Einreichung würden manchmal Dokumente beim zweiten Erscheinen akzeptiert, die zuvor nicht angenommen worden waren. "Außerdem haben manche Kollegen das Visum innerhalb von Tagen erhalten und andere - aus demselben Land, mit denselben Dokumenten - warten seit Wochen."