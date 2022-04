Lobau-Protestcamp wird heute geräumt

Die Räumung des Lobau-Protestcamps in der Wiener Hirschstettnerstraße hat begonnen. Am Dienstagvormittag rückte die Polizei an, wie Aktivisten auf Twitter meldeten.

Auch die Polizei hat mittlerweile bestätigt, dass die behördliche Auflösung auf Ersuchen des Grundstückseigentümers erfolge. Der Bereich sei großflächig gesperrt worden, mit Verzögerungen in den öffentlichen Verkehrsmitteln und im Invididualverkehr sei zu rechnen.