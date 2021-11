Protestcamp in der Lobau: Ein Tag mit den Aktivisten

Neben der Pyramide wurde eine kleine Holzhütte errichtet, gegenüber stehen elf bunte Zelte im Halbkreis neben fünf Holzkojen und einem Tipi. Das Tipi gehört der Wüstenhexe. Die meisten Bewohner des Camps sind berufstätig, daher ist am Vormittag weniger los, erklärt sie.

Aufgrund des Lockdowns muss sie selbst zurzeit nicht arbeiten und widmet sich voll und ganz dem Leben im Camp.Sie war bereits in den 80er-Jahren in Hainburg an vorderster Front dabei und kämpft nun gegen die Verbauung der Lobau. In ihrem Gesicht spiegelt sich Lebenserfahrung wider, ihre Kleidung ist bunt, ihre Haare sind zu einer wilden Mähne aus Dreadlocks gezwirbelt.

Mehrere Klimaschützer

Im September hat die Wüstenhexe das erste Mal im Camp übernachtet. Begonnen hat der Protest aber schon am 27. August. Verschiedene Klimaschutzbewegungen wie Fridays for Future, Extinction Rebellion, System Change not Climate Change, der Jugendrat sowie Bürgerinitiativen demonstrierten an diesem Tag.

Sie marschierten von der Baustelle an der Hausfeldstraße bis zu einem Park in der Anfanggasse. Im Park errichteten sie ihr Basislager. Von dort aus schwärmten sie in den darauffolgenden Tagen aus und besetzten drei Baustellen der Asfinag und der Stadt Wien.