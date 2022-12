Lifebrain-Rechtsstreit: Einstweilige Verfügung gegen Nepp und FPÖ Wien

Unabhängig davon läuft das von Lifebrain und Michael Havel eingebrachte Verfahren auf Unterlassung und Widerruf ehrverletzender, ruf- und kreditschädigender Aussagen. "Diese Entgleisungen eines Oppositionspolitikers konnten wir so nicht stehen lassen", begründet Havel, warum der Rechtsweg eingeschlagen wurde.

Die Wiener FPÖ ihrerseits will gegen die einstweilige Verfügung vorgehen: Der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Michael Stumpf, kündigt an, dass man Rechtsmittel prüfen lässt und in einer etwaigen Hauptverhandlung zahlreiche Beteiligte vorladen wird. „SPÖ-Gesundheitsstadtrat Hacker, der Lifebrain Geschäftsführer Havel, sämtliche Magistratsbeamte sowie ehemalige Mitarbeiter des Unternehmens werden unter Wahrheitspflicht aussagen müssen. Es ist gut möglich, dass hier die Dimension der Causa-Chorherr übertroffen wird“, so Stumpf in einer Aussendung.