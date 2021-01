Liesing bekommt Teststraße in Schul-Turnsälen

Der genaue Standort für die neue Corona-Teststraße in Liesing ist jetzt fix: Sie wird in den nächsten Tagen in den Turnsälen der Ökoschule in der Anton-Baumgartner-Straße 119 eingerichtet. Das kündigt Liesings Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) auf seine Facebook-Seite an. "Diese sind vom Schulbetrieb völlig getrennt und somit bestens dafür geeignet. Gleichzeitig ist sichergestellt, dass auch das Schulturnen in der benachbarten Schule stattfinden kann, sobald dies Indoor wieder zulässig ist", so Bischof.