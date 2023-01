Lenker flüchtete ohne Licht und Führerschein vor der Polizei

Ohne Licht ist ein 33-Jähriger in der Nacht auf Sonntag mit seinem Pkw am Mariahilfer Gürtel in Wien unterwegs gewesen, deswegen wollten Polizisten ihn anhalten. Der Mann stieg aber aufs Gas und lieferte den Einsatzkräften eine Verfolgungsjagd, wobei er in der Kollmayergasse in Meidling einen abgestellten Wagen touchierte und zahlreiche Verwaltungsübertretungen beging. Wie sich herausstellte, hat er keinen Führerschein.

„Den Beamten gelang es schlussendlich, dem Flüchtenden im Bereich der Bushaltestelle des Stefan-Weber Parks den Weg abzuschneiden, sodass er gezwungen war anzuhalten. Er wurde festgenommen“, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Der Beschuldigte besitzt keine gültige Lenkberechtigung, dafür weist er offene Verwaltungsstrafen in Höhe von rund 14.000 Euro auf. „Darüber hinaus fehlte der rechte Seitenspiegel“ am Wagen, so der Sprecher.