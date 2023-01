Brandstiftung in Kirche: Polizei konnte Verdächtigen festnehmen

Am Samstagnachmittag wurden die Einsatzkräfte alarmiert: Rauchsäulen stiegen aus einer Kirche in Wien-Ottakring hervor, Zeugen riefen die Polizei. Die Berufsfeuerwehr rückte aus und bekämpfte das Feuer, während die Polizeibeamten vor Ort mit den Zeugen sprachen. Sie gaben an, einen 37-jährigen Mann gesehen zu haben, der auffällig nervös im Eingangsbereich der Kirche auf- und ablief und schließlich flüchtete. Sie konnten den mutmaßlichen Brandstifter beschreiben, und tatsächlich konnte die Polizei ihn ausforschen und in der Nähe der Kirche festnehmen.

Sowohl bei ihm als auch in der Kirche wurden Streichhölzer gefunden. Der Mann steht im Verdacht, den Weihnachtsbaum in der Kirche angezündet zu haben. Der 37-Jährige ist bereits amtsbekannt, insbesondere wegen diverser Eigentumsdelikte. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er in eine Justizanstalt gebracht. Zum Motiv hat er sich bislang nicht geäußert.