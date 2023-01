Vergewaltigt und bedroht: Täter soll 56-Jähriger in Wohnung gefolgt sein

Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren: Freitagmorgen gegen 3 Uhr Früh soll eine 56-Jährige in ihrer eigenen Wohnung in Wien-Margareten von einem Unbekannten vergewaltigt und mit dem Umbringen bedroht worden sein. Der Täter, zwischen 25 und 30 Jahren alt, soll der Frau in ihr Wohnhaus gefolgt sein. Scheinbar hatte sie die Tür ihrer Wohnung nicht ganz ins Schloss gezogen, sodass sich der Mann durch die Eingangstür Zutritt verschaffte. Danach soll er die Frau überwältigt und bedroht haben.

Der 56-Jährigen gelang es scheinbar, aus der Wohnung zu einer Nachbarin zu fliehen. Diese verständigte die Polizei. Erste Erhebungen am Tatort wurden unmittelbar durchgeführt, Spuren wurden gesichert.

Der Täter soll zirka 1,80 Meter groß sein und dunkle, längere Haare haben. Er soll Deutsch ohne Akzent sprechen.