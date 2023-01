86-Jähriger bei Telefontrick um 20.000 Euro betrogen

Anrufnummer wiedererkannt

Der 86-Jährige erstatte Anzeige in der Polizeiinspektion Schulgasse. Er gab an, die Service-Nummer seiner Bank zu wissen und diese in der Anrufnummer beim Telefonat mit der Betrügerin wiedererkannt zu haben, worauf er sich habe täuschen lassen.

Die Polizei rät für solche Fälle: „Wenn Ihnen bestimmte Aufforderungen per Telefon unseriös erscheinen, beenden Sie das Telefonat und rufen Sie selbst die Servicehotline zurück. Drücken Sie jedoch nicht auf Rückruf, sondern vergewissern Sie sich, die echte Telefonnummer zu wählen. Kein seriöses Unternehmen oder Bankinstitut fordert per E-Mail oder telefonisch die Bekanntgabe von persönlichen Daten wie PIN-Codes oder Passwörter.

Den Anweisungen solcher Anrufe sollte man keinesfalls nachkommen, sondern unverzüglich das Telefonat beenden und Anzeige erstatten.“ Man dürfe sich auch nicht von Telefonnummern täuschen lassen - es könnte sich um Rufnummern-Missbrauch mithilfe einer Software handeln.