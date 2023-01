24-Jähriger in Wien erstochen: Weiterhin keine konkreten Hinweise

Nach der tödlichen Messerattacke auf einen 24-jährigen Mann auf offener Straße am Dienstagabend in Wien-Margareten ist der Täter am Donnerstag weiterhin flüchtig gewesen. Laut Polizei gibt es bisher auch noch keine genaueren Hinweise auf den Verdächtigen. Man werde aber „auch nicht jeden Ermittlungsschritt kommentieren“, wie es auf Anfrage hieß.

Der regungslos auf der Reinprechtsdorfer Straße liegende Mann wurde am Dienstag von einer Pkw-Lenkerin gefunden. Sie verständigte um 22.38 Uhr die Einsatzkräfte, für den jungen Iraker kam jede Hilfe zu spät. Der Täter flüchtete unerkannt, berichtete die Polizei, die mögliche weitere Zeugen aufrief, sich zu melden.