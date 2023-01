24-Jähriger in Wien-Margareten erstochen: Passanten hörten Streit

Das Jahr ist erst vier Tage alt, doch in Wien dürfte es bereits zum zweiten Tötungsdelikt gekommen sein: Kurz vor Mitternacht wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Berufsrettung in die Reinprechtsdorfer Straße 9 alarmiert. Eine Autofahrerin hatte dort einen Mann leblos auf dem Boden liegen sehen.

Tatverdächtiger flüchtig

Als die Retter eintrafen, stellten sie fest, dass der 24-Jährige zwei Stichverletzungen im Brustbereich erlitten hatte. Bei den ersten Zeugeneinvernahmen stellte sich heraus, dass Passanten vorher einen Streit gehört hatten. Danach soll eine Person geflüchtet sein, bevor das Opfer auf die Straße torkelte und zusammenbrach.

Polizei hofft auf Hinweise

Trotz Reanimationsversuchen der Berufsrettung, erlag das Opfer seinen schweren Verletzungen. Die Polizei teilte mit, dass die Ermittlungen laufen. Hinweise zum Tathergang oder zum Tatverdächtigen können, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01-31310-33800 abgegeben werden.

Erst in der Silvesternacht wurde der 74-jährige Heinrich Burggasser in der Donaustadt getötet. Der bekannte Apotheker wurde in seinem eigenen Haus erschlagen.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: