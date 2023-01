Klimaaktivisten ließen Luft aus Reifen: Zwei Verdächtige angezeigt

Klimaaktivisten haben laut Polizei in den Wiener Bezirken Leopoldstadt und Alsergrund bei mehr als 50 SUVs die Luft aus mindestens einem Reifen gelassen. Zur Warnung für die Besitzer hinterließen sie Zettel an den Windschutzscheiben, die sie als Mitglieder der Gruppierung „Tyre Extinguishers“ („Reifen-Auslasser“) auswiesen. Zwei Verdächtige, eine 24-Jährige und ein 25-Jähriger, wurden nach einem Hinweis eines Passanten ertappt und angezeigt.

Die Aktion der Gruppierung, die schon zuvor in Wien aufgetreten war, etwa vor Weihnachten in Döbling, fand laut Polizei in der Nacht auf Freitag, ab etwa 3 Uhr, bis Freitagmittag statt. Zugange waren die Aktivisten an mehreren Orten in den beiden Bezirken, etwa rund um den Julius-Tandler-Platz und in der Tempelgasse.