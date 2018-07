Leihräder: Wiener wollen es aufgeräumt

Glossar: Biksharing

Stationsgebunden

Die Räder sind in fixen Stationen geparkt und können nach einer Registrierung dort ausgeliehen werden. Die Rückgabe erfolgt mittels Einstecken des Rades in einen freien Stellplatz in einer beliebigen Station. In Wien funktioniert Citybike seit 15 Jahren nach diesem Prinzip. Die erste Stunde ist gratis, die zweite kostet einen Euro. Betreiber ist die Werbegesellschaft Gewista, die Stadt beteiligt sich finanziell.

Stationslos

Die Räder werden per App am Smartphone geortet und entriegelt. Sie können daher direkt am Zielort abgestellt werden. Das in Wien mit 230 Rädern weiterhin aktive Unternehmen Donkey Republic verleiht auf ähnliche Weise, die Räder müssen allerdings an einem definierten Abgabeort retourniert werden. Tagesmiete: 14 Euro. Ofo und oBike hatten zuletzt insgesamt 1500 Räder in Wien stationiert, sie verrechneten 50 Cent bzw. einen Euro pro halber Stunde.

Strenge Regeln in Wien

Am 1. August tritt eine Verordnung in Kraft, die Verleihern etwa Flotten-Höchstzahlen und Strafen bei verabsäumten Abtransporten kaputter Räder vorschreibt.

Mitarbeit: Markus Strohymayer, Alina Neumann