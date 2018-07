Bikesharing in Österreich: Leihräder auf der Überholspur

Während einige Kommunen schon länger Leihräder anbieten, stehen andere am Beginn.

Niederösterreich

Der deutsche Anbieter nextbike konnte sich seit 2010 mit 198 Stationen in 73 Gemeinden etablieren. Um Vertrieb und Wartung der 900 Fahrräder kümmert sich die Energie- und Umweltagentur Niederösterreich. Das Angebot kommt speziell bei Pendlern und Studenten in St. Pölten gut an, die bis zu einer halben Stunde pro Tag gratis fahren.

Innsbruck

Unter dem Namen „Stadtrad Innsbruck“ finden Radler auch hier Modelle der Firma nextbike. Zusätzlich zu den 340 Citybikes steht ein Lastenrad zur Verfügung. Seit der Einführung im Jahr 2014 verdoppelten sich die Entlehnungen nahezu.

Graz

Ein einheitliches Leihradsystem gibt es in Graz nicht. Alle Versuche, ein solches einzuführen, scheiterten. Den Verleih haben Händler und Hotels übernommen. Die größte Verleihstelle befindet sich am Hauptbahnhof. Arbeitgeber wie die Karl-Franzens-Universität und die Technische Uni bieten günstige Räder für ihre Mitarbeiter an. Die Stadt wolle die bestehenden Initiativen fördern, sagt Wolfgang Wehap, Verkehrsreferent aus dem Büro von Stadträtin Elke Kahr (KPÖ). Der Stadt ein neues Leihsystem „aufzuzwingen“ hält sie dagegen nicht für sinnvoll.