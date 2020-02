KURIER-Grätzelgespräch: Debatte und wichtige kleine Lösungen

Dass der mangelnde Grünraum in beiden Bezirken ein großes Thema ist, hat die KURIER-Bezirksumfrage gezeigt. 83,5 Prozent der Befragten in Margareten wollen mehr Grün; 77,9 Prozent der Befragten in Mariahilf. Dass das in beiden dicht verbauten Bezirken nicht so einfach ist, liegt auf der Hand.

Rumelhart könnte sich vorstellen, mehr Dächer zu begrünen. Er freue sich zudem, sagte Rumelhart, auf den „coolen Park“, der beim Haus des Meeres entstehe. Hebein kündigte an, die Bauordnung so zu vereinfachen, dass mehr Fassadenbegrünung möglich ist.