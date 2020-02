Aus dem "Freundschaftssteg" wird wohl ein "Regenbogen-Steg"

"Ich wohne seit 45 Jahren in Mariahilf", sagte ein Frau im Publikum. Und sie frage sich, wann endlich für diesen Steg ein Name gefunden würde. Die Bezirksvorsteher gaben sich anfangs noch etwas bedeckt. "Soll ma das jetzt sagen?", fragte Susanne Schaefer-Wiery in Richtung Markus Rumelhart. Aber schnell war klar: Sie sollen. Und taten auch.

Seit Donnerstag ist nun klar: Nach all den Querelen soll der Steg künftig Regenbogen-Steg heißen. Margareten ist bereit, den alten Beschluss zu revidieren. Nun liegt es – erneut – an Mariahilf. Bezirkschef Rumelhart gefällt die Idee. "Mir ist schon alles Recht", sagte er. Es liege jedenfalls nicht an "mangelnder Kreativität" - Namen würden genug vorgeschlagen. Die Demokratie habe bisher einfach die Namensgebung verhindert.