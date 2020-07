Demo in Favoriten: ruhiger Start am Columbusplatz

Außenminister Schallenberg forderte Botschafter Ceyhun daraufhin auf, solche Aussagen künftig zu unterlassen. „Demonstranten als Unterstützer von Terrororganisationen zu bezeichnen, ist eine Diktion, die wir ablehnen“, heißt es aus dem Schallenberg-Büro. Das Recht auf Versammlung- und Meinungsfreiheit sei in Österreich ein hohes Gut. Keinen Platz habe der Import ausländischer Konflikte nach Wien. Beide Seiten müssten nun in Worten und Taten abrüsten.

Das Thema ist nicht nur außenpolitisch ein Dauerbrenner. Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) kündigte eine Dokumentationsstelle für solche mutmaßlich rechtsextremen Vorgänge an. Außerdem müsse verhindert werden, dass in Bezirken wie Favoriten Parallelgesellschaften entstehen. Den anderen Parlamentsparteien reichte das nicht – vermutlich auch, weil man kurz vor der Wien–Wahl auf Bundesebene keine Chance für Kritik an der Stadtregierung auslassen möchte. Am Dienstag wurde zu Beginn der Plenarwoche eine Aktuelle Stunde zum Thema abgehalten. Initiiert hatte sie die FPÖ, laut Herbert Kickl, wären die Ausschreitungen „Ein „Wahnsinn“, der abzustellen sei. Als Schuldige nannte er die ÖVP und deren „Totalversagen im Bereich Zuwanderung, Asyl und Integration“.

Die ÖVP sah die Schuld wiederum bei der Wiener Stadtregierung. Das Aufeinandertreffen der Gruppierungen sei kein Zufall gewesen, sondern die Spitze eines Eisbergs, betonte ÖVP-Sicherheitssprecher Karl Mahrer. Der stellvertretende SPÖ-Klubchef Jörg Leichtfried empfahl Mahrer, vor der eigenen Tür zu kehren. „Beschweren Sie sich doch bei ihm“, erinnerte er daran, dass Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) über Jahre für die Integrationsagenden zuständig gewesen sei. Das Thema spielt sich also nicht mehr nur in Favoriten ab.