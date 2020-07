Ausschreitungen in Wien-Favoriten: Justiz setzt Sonderstaatsanwalt ein

Vier ausgeforschte Rädelsführer, zehn erwischte Täter wegen Verstößen gegen das Symbolgesetz - das ist die erste Bilanz nach den Ausschreitungen der vergangenen zwei Wochen in Wien-Favoriten. Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) zog am Freitag eine erste Zwischenbilanz und ließ keinen Zweifel aufkommen, dass man entschieden vorgehen werde. "Es war eine in dieser Intensität bisher kaum bekannte Gewaltbereitschaft", sagte Nehammer.

Bisher wurden sieben Polizisten und ein Diensthund verletzt und ein kurdischer Journalist krankenhausreif geprügelt. Hinter den Angriffen auf die linken Demonstrationen stehen laut Polizei hochprofessionelle Angreifer.

Demonstranten fotografiert

Der Verfassungsschutz konnte sogar beobachten, wie die Demonstranten professionell fotografiert und beobachtet wurden. Das könnte ein Hinweis auf ein geheimdienstliches Vorgehen sein.