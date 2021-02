Krottenbachstraße: Radweg für ÖVP abgesagt, Neos beharren darauf

Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Ob in der Krottenbachstraße ein Radweg gebaut wird, entscheidet letzten Endes nicht die Bezirkspolitik. Die Krottenbachstraße ist nämlich eine sogenannte Hauptradroute (also eine für Radfahrer besonders wichtige Verbindung).

Geplant und ausgebaut werden derartige Strecken über das Rathaus, auch das Geld dafür kommt aus dem Zentralbudget. Das heißt: Das letzte Wort hat Verkehrsstadträtin Ulli Sima (SPÖ).

Und dennoch ist zwischen der ÖVP und den Neos im Bezirk ein heftiger Streit um das Projekt entbrannt. Nun geht er in die zweite Runde.

Debatte um 270 Parkplätze

Ausgangspunkt für den Disput ist eine Machbarkeitsstudie aus dem Rathaus, die im Dezember in Döbling aufgeschlagen ist. Sie untersucht drei baulich getrennte Radwege: in der Krottenbachstraße (von der Agnesgasse in Richtung Billrothstraße), in der Obkirchergasse und in der Cottagegasse.

Parallel dazu hat das Bezirksparlament mit den Stimmen von Neos, SPÖ und Grünen einen pinken Antrag beschlossen, in dem Sima ersucht wird, in der Krottenbachstraße einen Radweg umzusetzen - der KURIER berichtete.