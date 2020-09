Duell um rote Radweg-Forderung: Wer hat's erfunden?

300 Kilometer sichere Radwege auf Hauptstraßen, 50 Kilometer Fahrradstraßen, 375 Kilometer geöffnete Einbahnen, 110 Kilometer Rad-Schnellverbindungen und 72.000 Fahrradstellplätze. Das alles fordert die SPÖ in ihrem Programm für die Wien-Wahl unter dem Punkt "Radverkehr".

Das Ziel ist es, den Fahrradwegeanteil an der Gesamtverkehrsfläche Wiens so auf zehn Prozent zu steigern, heißt es darin. Zum Vergleich: Der Anteil der baulich getrennten Radwege an der Wiener Straßenfläche liegt derzeit bei etwas mehr als 1 Prozent.

Diese Passage sorgt nun - ausgehend von einem ZIB2-Interview mit Bürgermeister Michael Ludwig - für Aufsehen. Und zwar aus zwei Gründen.

Idente Passage

Erstens geht es um die Frage, von wem die Idee stammt. Die SPÖ habe die Forderungen "wortwörtlich von einer Bürgerinitiative abgeschrieben", sagte Moderator Armin Wolf. Nicht nur das: Diese Maßnahmen würden laut Berechnungen eines Experten von der TU 130.000 bis 180.000 Parkplätze kosten.

Eine Maßnahme mit einschneidenden Konsequenzen also, die man nicht unbedingt von der SPÖ erwartet hätte.