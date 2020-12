Neuer Radweg in Döbling beschlossen

Wie viele Wiener Straßen ist auch die Krottenbachstraße in Döbling bisher kein Vergnügen für Radfahrer. Das wird sich nun ändern: Auf Neos-Antrag wurde in der Bezisrksvertretung mit den Stimmen von SPÖ und Grünen die Erreichtung eines baulich getrennten Radwegs beschlossen. Dieser wird im im Zuge der ohnehin notwendigen Wasserleitungssanierung errichtet.

"Ich freue mich sehr, dass unsere Forderung nach einem baulich getrennten Radweg in der Krottenbachstraße nun mit den Stimmen von Neos, SPÖ und Grünen endlich umgesetzt wird. Hier entsteht ein richtiges Zukunftsprojekt für die Bürgerinnen und Bürger“, so Nandita Reisinger-Chowdhury, Klubobfrau der Döblinger Liberalen.

Auch Neos-Mobilitätssprecherin Angelika Pipal-Leixner freut sich: "Der Radweg Krottenbachstraße war mir schon als Bezirksrätin ein Herzensanliegen. Daher freue ich mich ganz besonders, dass diese für die Döblingerinnen und Döblinger so wichtige Radverbindung nun endlich umgesetzt wird und es hier bald allen Altersstufen ermöglicht wird, mit dem Fahrrad klimafreundlich mobil zu sein."

Es handelt sich um die dritte punktuelle Verbesserung der Radweginfrastruktur in dieser Woche, die auf Neos-Antrag in Bezirksvertretungen angenommen wurde. Zuvor wurde am Neubau der Antrag für einen flüssigen und querungsarmen Gürtelradweg (insbesondere im Bereich Westbahnhof) angenommen, und in Hietzing ein Radweg entlang der neu zu errichtenden Verbindungsbahn eingefordert.