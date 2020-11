Erste "Protected Bike Lane" wird in Wien errichtet

Zwei "Ein-Richtungs-Radwege" entstehen am Tabor

Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße im 2. Bezirk sollen aber bereits zwei neue Radwege entstehen - und zwar erstmals als permanente "geschützte Radwege". In beiden Fahrtrichtungen soll ein sogenannter Ein-Richtungs-Radweg im Sinne einer "Protected Bike Lane" entstehen.

Er ist der erste seiner Art in Wien. Die Bauarbeiten dafür starten am Dienstag, den 3. November 2020. Ein Bauende ist für den 16. Dezember 2020 geplant. Der Fahrbahnbereich von Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße wird auf Baudauer für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die angrenzenden Seitengassen an den Einmündungen in die Fahrbahn von Am Tabor werde als Sackgassen ausgebildet.

Erste "Protected-Bike-Lane" in Wien

Unter dem Begriff "Protected-Bike-Lane" (kurz: PBL, Geschützter Fahrradweg) versteht man eine 2,50 Meter breite Radverkehrsanlage auf Fahrbahnniveau. Durch eine aufgemalte Pufferzone von mindestens 85 Zentimeter und eine schnell aufzubringende bauliche Barriere (Poller, Blumenkübel oder Betonelemente) schützt man die Radspur vom Autoverkehr. Vom Fußweg sind die "Protected Bike Lane" meist mit durch eine Bordsteinkante getrennt.

Die ersten PBL sind in Nordamerika, Kanada und Deutschland realisiert worden. Dort wurde beispielsweise eine Autofahrbahn weg genommen um daraus eine PBL, die auch auch farblich markiert ist, gestaltet. In diesem Video sieht man eine "Protected-Bike-Lane" in der kanadischen Stadt Kelowna.