Wie es mit den Fahrradstraßen in Wien weitergeht

Fahrradstraßen

Dieses Jahr sollten laut Bauplan 15 sogenannte Fahrradstraßen gebaut werden, die meisten davon im 3., 11. und im 14. Bezirk. Die Fahrradfahrer haben hier Vorrang, Autos dürfen nur zu- und abfahren und maximal mit Tempo 30 unterwegs sin. Radfahrer dürfen dort nebeneinander fahren.

Die Straßen sind mit dem Verkehrsschild "Fahrrad auf blauem Hintergrund" gekennzeichnet. Bereits zehn solcher Straßen gab es bis jetzt in Wien.

In der Scherzergasse/Castellezgasse im 2. Bezirk (siehe Foto) wurde so eine Fahrradstraße errichtet. Die Fahrradstraße soll als Parallelverbindung zur Taborstraße dienen und verbindet die bestehenden Radwege in der nördlichen Taborstraße und in der südlichen Castellezgasse.