Knapp zwei Drittel der Volksschüler sprechen im Alltag nicht Deutsch

Für Bildungsexperten Stefan Hopmann von der Uni Wien ist die Tatsache, dass viele Kinder keine deutsche Umgangssprache haben, kein Sprach-, sondern ein Bildungsproblem. „Mehrsprachig ist grundsätzlich ein Vorteil“, sagt er.

Das setze aber voraus, dass die Schulen diese Zweitsprachen in den Unterricht integrieren. Das sei aber – im Gegensatz zu internationale Privatschulen etwa – in den normalem Volksschulen nicht der Fall. „Die Kinder haben kein Türkisch oder Arabisch.“ In vielen Familien würden die Kinder zudem weder in ihrer Muttersprache noch in der „Schulsprache“ gefördert.

Eltern als Schlüssel

„Schulsprache“ – die unterscheide sich laut Hopmann von der Alltagssprache durch eigene Begriffe (etwa in Mathematik). Wenn Eltern diese nicht beherrschen, können sie ihren Kindern nicht helfen. Bleibt dieses Sprachdefizit, drohe „eine Schulkatastrophen-Karriere“.

Hopmann plädiert daher dafür, dass die Sprachförderung in den Unterricht integriert wird. Und es eine andere Schulorganisation gibt. Etwa, dass auch in der Volksschule verschiedene Lehrer verschiedene Fächer unterrichten.