Klubklausur der Wiener ÖVP: Kritik an SPÖ und „mehr Mut“

Rund 40 Gemeinderäte und Bezirkspolitiker der Wiener ÖVP trafen sich am Wochenende im niederösterreichischen Langenlois zu ihrer zweitägigen Klubklausur. Dort gab es nicht nur viel Kritik an der regierenden Wiener SPÖ – sondern auch ein Motto für die politische Arbeit der ÖVP: „Mehr Mut für Wien“ sei gefordert, so der Tenor.

In den Mittelpunkt seiner Kommunikation will Parteichef Karl Mahrer ab sofort die „No-Go-Zonen“ in der Stadt stellen – gemeint sind Problembezirke. Er forderte einmal mehr einen „konsequenten Kurs bei Migration statt linker Willkommenspolitik“. Türkise Forderungen darüber hinaus: Die Anpassungen der Mieten im Gemeindebau an die Einkünfte der Bewohner – sowie eine neue Seniorenkarte für Frauen bei den Wiener Linien, die ab einem Alter von 60 Jahren (derzeit: 65) gelte.