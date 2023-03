Kindergärten: Wiener ÖVP wünscht sich weitere Kontrollen

Auslöser der Causa war ein Bericht des Stadtrechnungshofs, in dem Kritik an einer Einrichtung geübt wurde, die zehn Kindergärten im Westen Wiens betreibt. Aufgefallen sind den Prüfern unter anderem hohe Barauszahlungen oder In-sich-Geschäfte eines Vereins, in dem vor allem Mitglieder einer Familie mit Funktionen betraut waren. Große Beachtung fand auch der Umstand, dass Baufirmen mit der Zustellung des Essens beauftragt wurden und auch teure Autos oder Verkehrsstrafen mit Fördermitteln bezahlt wurden.