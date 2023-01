Städtische Kindergärten in Wien haben am 24. Jänner geschlossen

Am Dienstag, 24.1.2023, ist Tag der Elementarpädagogik. Er soll aufzeigen, wie wichtig Kleinkindergruppen, Kindergärten und Horte für die Entwicklung der Kinder sind und die gesellschaftliche Bedeutung betonen.

„Es ist also kein Zufall, warum genau an diesem Tag in Wien ein zusätzlicher pädagogischer Tag abgehalten wird und die städtischen Einrichtungen in Wien geschlossen bleiben“, sagt Manfred Obermüller, Vorsitzender der Hauptgruppe 1 in der Kindergarten-Gewerkschaft younion.

Das Personal bildet sich an diesem Tag zu den Themen Kinder- und Jugendrechte weiter. Der zusätzliche pädagogische Tag wurde sozialpartnerschaftlich mit den Dienstgebern beschlossen.

Ausbildungsoffensive gefordert

Christian Meidlinger, Vorsitzender in der "younion _ Die Daseinsgewerkschaft", betont das politische Signal der geschlossenen Kinderbildungseinrichtungen: „Die Bundesregierung muss verstehen, dass es so nicht weitergehen kann. Sie wälzt die Verantwortung auf die Bundesländer ab. Aber auch wenn einzelne Bundeländer noch so viel machen, wie zum Beispiel Wien, kommen sie gegen die Probleme alleine nicht an. Es braucht eine bundesweite Ausbildungsoffensive.“