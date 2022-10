Österreichs Kindergärten stehen vor dem Kollaps

Sie sind teilweise für bis zu 50 Kinder alleine verantwortlich, berichten von Schützlingen, die nicht getröstet werden können und Allergien, die vor lauter Stress vergessen werden. Von elementarer Bildung und Schulvorbereitung könne längst keine Rede mehr sein. Es gehe um Beaufsichtigung. Darum, die Kinder am Ende des Tages wieder heil den Eltern zu übergeben. Den Einblick, den fünf Kindergartenpädagoginnen dem KURIER in ihre Arbeit geben, zeigt ein erschreckendes Bild (siehe Artikel unten).



Seit Jahren kämpft Österreichs Elementarpädagogik mit massivem Personalmangel. An die Öffentlichkeit dringt davon kaum etwas. Das sei kein Zufall, sagen Betroffene. Die Kindergarten-Träger würden Sprechverbote erteilen – was diese jedoch vehement verneinen.



Die Gründe für die Personalnot sind vielseitig. „Nicht einmal ein Viertel derjenigen, die in Wien die fünfjährige Bildungsanstalt für Elementarpädagogik abschließen, steigt in den Beruf ein“, sagt Natascha Taslimi, Vorsitzende des Netzwerks elementare Bildung Österreich (NeBÖ). Die Rahmenbedingungen seien einfach zu unattraktiv. Und hier allen voran die viel zu großen Gruppen. In Kindergartengruppen in Wien kommen auf 25 Kinder eine Pädagogin und eine Assistentin. Mit September wurde die gesetzliche Mindestbesetzung von Assistentinnen von 20 auf 40 Stunden erhöht. Da sich ihr Aufgabengebiet aber auf Reinigung und Essenszubereitung konzentriert, ist die Pädagogin häufig alleine.