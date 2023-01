Der aktuelle Prüfbericht des Stadtrechnungshofes hat es in sich. Drei Stellen wurden geprüft - bei der MA 11 die Organisation und Aufgabenwahrnehmung im Bereich der Pflegekinder, bei der MA 35 der Vollzug des Niederlassungs- Aufenthaltsgesetzes, beim KAV die Beschaffung von medizinisch-technischen Großgeräten und in der MA 10 die Förderungen an den Verein Kindergarten "Minibambini".

Spannend ist vor allem jener zum Kindergarten "Minibambini". Im dritten Quartal 2022 prüfte der Stadtrechnungshof den Verein, der 2021 zehn Standorte in Wien führte (heute sind es laut Website zwölf) und 800 Kinder in 47 Gruppen betreute. Weil der Kindergarten beitragsfrei ist, wurde er von der Stadt im Betrachtungszeitrum 2019 bis 2021 mit Fördermitteln bedacht, außerdem erhielt er eine sogenannte Anstoßfinanzierung für die Schaffung weiterer Kindergartenplätze und eine Covid-Sonderfinanzierung. Insgesamt erhielt der Kindergarten zwischen 2019 und 2021 15,6 Millionen Euro an Förderungen.