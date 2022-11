Erneut zwei Missbrauchs-Verdachtsfälle in Wiener Kindergärten

Erneut soll es in Kindergärten in Wien der Magistratsabteilung 10 (MA10) zu Vorfällen mit Mitarbeitern gekommen sein, die einer Aufklärung bedürfen. In einem Fall handelt es sich um einen mutmaßlichen sexuellen Übergriff, der außerhalb des Kindergartens stattgefunden haben soll und kein Kindergartenkind betrifft. Im zweiten Fall dürfte ein Kind in einem Kindergarten Opfer eines sexuellen Übergriffs geworden sein.

Das gab die Stadt Mittwochabend in einer eilig einberufenen Pressekonferenz bekannt. Jedem Verdacht von Misshandlung oder sexuellem Missbrauch wolle man rasch nachgehen, jeder Fall solle lückenlos aufgeklärt werden, betonte man seitens der Stadt.

In Innendienst versetzt

Bei beiden Fällen handle es sich um Verdachtsfälle. Die Beschuldigten habe man unverzüglich aus dem Kinderdienst abgezogen und in den Innendienst versetzt. Die Eltern wurden von der MA10 per eMail informiert, dass ein Pädagoge aufgrund bestimmter Vorwürfe aus dem Kinderdienst abgezogen werde.

Details zu den Fällen wolle man keine bekanntgeben, um die Privatsphäre aller Involvierten zu schützen. Zudem wolle man Ermittlungen der Polizei nicht behindern. Auch der Schutz der betroffenen Familien habe oberste Priorität. Eine der der betroffenen Familien habe schon betont, unbedingt anonym bleiben zu wollen.

Für die Eltern wurde von der MA10 eine Hotline eingerichtet.