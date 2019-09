Klimademo in Wien: Straßensperren und Öffi-Einschränkungen

Österreich steht möglicherweise vor den größten Klima-Protesten, die es jemals gegeben hat. In allen Landeshauptstädten - bis auf St. Pölten - gehen heute Menschen auf die Straßen, um mehr Maßnahmen für den Klimaschutz einzufordern. Gestartet wird symbolisch um fünf vor zwölf Uhr.

Die Proteste werden sich vor allem in Wien massiv auf den Verkehr auswirken. In der Wiener Innenstadt finden drei Demonstrationen statt. Gestartet wird um 11:55 Uhr von drei Treffpunkten aus - und zwar vom Praterstern, vom Hauptbahnhof und vom Westbahnhof. Die Aktivisten ziehen dann sternförmig in Richtung Karlsplatz, wo ab 14.00 Uhr eine Zwischenkundgebung stattfindet. Gemeinsam geht es dann zur Abschlusskundgebung um circa 17Uhr auf den Wiener Heldenplatz. Der KURIER wird vom Heldenplatz aus berichten.