Weltweite Klimaproteste: „Heiße Pizza statt heißer Planet“

In Rom protestierten von drei Millionen Einwohnern 200.000 auf den Kaiserforen. Also fast jeder fünfzehnte Einwohner. In Mailand protestierten 150.000 Menschen. Auf einem Protestschild stand: „Wir wollen eine heiße

Pizza, aber keinen heißen Planeten.“

In Gretas Heimatstadt Stockholm kamen nach Angaben der Bewegung „Fridays for Future“ 60.000 Menschen zusammen. Ein Bub, der bereits früh zu dem Protestzug gekommen war, sagte dem Fernsehsender SVT, er wolle einfach eine schöne Zukunft haben, ohne auf einen anderen Planeten flüchten zu müssen. Schulkinder aus Tibet protestierten in ihrem indischen Exil in Dharmsala. Auch in Bangladesch gab es Kundgebungen.

Es gab kaum eine Stadt auf der Welt, außer Schanghai und Peking, wo nicht demonstriert wurde.