Fridays for Hubraum: Das Netz für und gegen Greta Thunberg

Fridays for Hubraum

Auf Facebook etwa hat sich die Gruppe "Fridays for Hubraum" (zur Gruppe) gegründet. Der Freitag solle wieder dem Auto gehören. Die Gruppe, die sich als unparteiisch versteht, sieht sich als Konterpart zum "Kindergarten" der Fridays for Future-Bewegung und will die "Klimahysterie beenden". "Die aktuelle Entscheidungsrichtung der Politik sei wirtschaftlich und gesellschaftspolitisch nicht tragbar. Wir wollen unsere Autos weiter fahren. So wie wir das möchten. Ohne CO2-Steuer, Fahrverbote, Umweltzonen oder sonstige kopflosen Entscheidungen. Wir alle sind für Umweltschutz, aber der Autofahrer darf nicht mehr derjenige sein, der die Zeche zahlen soll. Es soll endlich wieder Vernunft herrschen", heißt es in der programmatischen Erklärung der Gruppe.

Die Gründer dürften einen Nerv getroffen haben: Am 22. September wurde die Gruppe begründet und zählt mit heute (Freitag, 27.09.) über 400.000 Mitglieder. Zum Vergleich: Die offizielle Fridays for future Seite zählt 75.000 Mitglieder.

Mit zunehmender Bekanntheit und Mitgliederzahl wurde die Gruppe mehr und mehr von Hasspostern und rechtem Gedankengut unterwandert. Die AfD rührte kräftig die Werbetrommel für die junge Gruppe "Fridays for Hubraum". So schaltete die AfD Fraktion Sachsen eine kostenpflichtige Anzeige auf Facebook. Auch AfD-Vorstandsmitglied Martin Reichardt nahm Geld zur Bewerbung der Hubraum-Gruppe in die Hand.