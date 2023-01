Klimaaktivist die Rippe gebrochen: Gericht bestätigt Polizeigewalt

Außerdem sei gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen worden, indem dieser mit einer gebrochenen Rippe „ohne ausreichende ärztliche oder medizinische Behandlung zu lange angehalten wurde“, führte der Richter weiter aus.

2.397 Euro Aufwandersatz

Die Wiener Landespolizeidirektion muss dem Aktivisten binnen 14 Tagen 2.397 Euro an Aufwandersatz für Schriftsätze und sonstige Kosten leisten. Gegen dieses Erkenntnis ist kein ordentliches Rechtsmittel zulässig.

Der Mann war am 19. Februar 2022 nach einer Räumung des Protestcamps in der Lobau zwecks Identitätsfeststellung ins PAZ gebracht worden, wo er sich auf einer Bank und dann am Fußboden „eingeigelt“ haben soll, um die Anfertigung eines Fotos zu verhindern. Das Foto sei laut Polizei notwendig gewesen, um den Mann später von den anderen Festgenommen zu unterscheiden.