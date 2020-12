Kritik an folgenloser Polizeigewalt bei Klimademo in Wien

Brutale Schläge in die Nieren, das simulierte Überfahren eines am Boden fixierten Demonstranten (siehe großes Bild) und ein Bruch aufgrund "unangebrachter Schmerzgriffe": Das waren nur die herausstechendsten Ergebnisse der polizeilichen Auflösung einer Klimaschutzdemonstration in Wien im Mai 2019.

Über eineinhalb Jahre später würden die Betroffenen der Polizeigewalt noch immer auf eine strafrechtliche Aufklärung warten, kritisiert nun Amnesty International. Dies zeige, dass die Polizei dringend reformiert werden müsse.

Beschwerdestelle umsetzen

Die Menschenrechtsorganisation fordert die türkis-grüne Bundesregierung darum "mit Nachdruck" dazu auf, endlich die im Regierungsprogramm angekündigte, unabhängige Ermittlungs- und Beschwerdestelle für Polizeigewalt zu schaffen.

"Wie wichtig ein Vertrauensverhältnis zwischen Polizei und Bevölkerung ist, zeigen die aktuellen Entwicklungen in Frankreich", betont Annemarie Schlack, Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich. Dass Misshandlungsvorwürfe gegen Polizisten folgenlos bleiben, "ist in Österreich keine Ausnahme, sondern leider die Regel".

Die geforderte Ermittlungs- und Beschwerdestelle sei darum "längst überfällig", so Schlack. Die Einbindung zivilgesellschaftlicher Expertise sei hier besonders wichtig, denn nur so könne die Stelle auf eine breite Basis gestellt werden und in weiterer Folge das Vertrauen der Bevölkerung genießen.

Keine strafrechtlichen Folgen

Nach der Auflösung der Demo im vorvergangenen Mai waren schnell Vorwürfe von Polizeigewalt laut geworden. Drei Demonstrierende waren von Polizisten zum Teil schwer verletzt worden, ein von Amnesty vor einem Jahr vorgelegter Bericht bestätigte die schweren Vorwürfe. Unter anderem zeigten die Amnesty-Recherchen, dass viele der Gewalt- und Zwangsmaßnahmen der Polizei unverhältnismäßig waren.