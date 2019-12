Nach Vorfällen bei Klima-Demo: "Brauchen eine Polizei-Polizei"

Zusätzlich fehle es an Fehlerkultur: „Eine Polizei, die vorgibt, fehlerlos zu sein, weil sie dann stark und unangreifbar dasteht, haben wir nicht nötig“, so Patzelt. Schließlich werde die Exekutive in der Bevölkerung größtenteils respektiert.

Kennzeichen und unabhängige Ermittlungen

Um in Zukunft eine professionelle Aufarbeitung von Vorwürfen zu gewährleisten, fordert Amnesty nun einerseits eine Kennzeichnungspflicht für Polizisten, andererseits eine organisatorisch getrennte, unabhängige Ermittlungsstelle. Oder in Patzelts Worten: „Eine Polizei-Polizei außerhalb des Sicherheitsapparats.“