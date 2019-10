Forderung: Nummerntafel für jeden Polizisten

Wie oft kommt das Wort „ Polizei“ im Grünen Wahlprogramm für die Nationalratswahlen 2019 vor?

Man sollte es nicht glauben, immerhin gleich 15-Mal (nur vier Mal weniger als das Wort „Klima“). Doch ganz so wichtig scheint das Thema dennoch nicht zu sein, denn konkrete Maßnahmen finden sich in dem Papier der möglicherweise künftigen Regierungspartei nur wenige (etwa mehr Migranten bei der Exekutive).

Ein Vorschlag sticht aber auf jeden Fall hervor: Die Grünen wollen eine Kennzeichenpflicht für alle Polizeibeamten. Dass dies in der kommenden Legislaturperiode eingeführt werden könnte, ist durchaus wahrscheinlich: Denn diese „Nummerntaferl“ für Polizisten gibt es in vielen Ländern; auch in der nächsten Sitzung des Menschenrechtsbeirats im Innenministerium soll dies laut KURIER-Informationen ein Thema werden.