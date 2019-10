Klimademo-Prozess: Heute soll es ein Urteil geben

Wenn Simon F. am Montag den Gerichtssaal im Landesgericht für Strafsachen in Wien betritt, wird er vermutlich erneut von zahlreichen Sympathisanten begleitet. Simon F. ist jener 22-jährige Student, der nach der Klimademo am 31. Mai wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt angeklagt ist. Am Montag ist mit einem Urteil zu rechnen. Und auch mit einem besonderen Zeugen – einem Polizisten, gegen den wegen Körperverletzung ermittelt wird. Er soll im Zuge der Demo mehrmals auf einen (anderen) liegenden Aktivisten eingeschlagen haben. Der KURIER wird aus dem Gericht berichten.

Neue Videos

Rechtsanwalt Clemens Lahner hat bereits im Vorfeld „zusätzliches Videomaterial und neue Zeugen“ angekündigt. „Es werden auch fünf weitere Teilnehmer aussagen. Das ist besonders bemerkenswert. Denn sie riskieren dadurch, Verwaltungsstrafen wegen der damaligen Blockade zu bekommen“, sagt Lahner. „Aber die Wahrheitsfindung ist ihnen wichtiger.“ Außerdem kommen noch zwei unbeteiligte Beobachter der Demo zu Wort.