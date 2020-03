Klimademo in Wien: Richter spricht von "willkürlicher Aggression"

Anlass für die Zeilen in dem Erkenntnis des Landesverwaltungsgerichtes waren Anzeigen gegen Schindler. Der Demo-Beobachter war nicht nur festgenommen worden, er wurde auch wegen Verletzung des Sicherheitspolizeigesetzes und des Versammlungsgesetzes angezeigt und sollte 480 Euro zahlen. Er habe sich geweigert, die Versammlung zu verlassen, habe sich aggressiv verhalten, indem er einen Polizisten angeschrien und wild mit den Händen herumgefuchtelt habe.

Allein: Davon war auch in sämtlichen Videos nichts zu sehen. Ganz im Gegenteil. Schindler stand abseits – also nicht in dem Bereich der Demonstration. Er verhielt sich ruhig und passiv. Auch deshalb wurde seine Festnahme schon zuvor als rechtswidrig eingestuft – wie auch zwei weitere.