Klimademo: Neue Ermittlungen gegen vier Polizisten

Die Wirkung der verstörenden Bilder wurde offensichtlich unterschätzt. Amnesty-International-Chef Heinz Patzelt spricht von einem „widerwärtigen Prügelvideo“ und einer „ Geiselnahme“ durch die Polizei. Das empfinden auch viele neutrale Beobachter so.

Es dauerte allerdings bis Dienstag, bis die Polizei ernsthaft reagierte. Wiens Vize-Polizeipräsident Michael Lepuschitz (Präsident Pürstl war an dem Tag auf Kurzurlaub, am Tag davor ging er in Deckung) lieferte ein mögliches Erklärstück. So sei die als hart empfundene Fixierung mit den im Video zu sehenden Faustschlägen prinzipiell eine erlaubte Festnahmetechnik. Und das Anlegen der Handschellen vor einem Polizeiauto war – wenn auch hochgefährlich – so in der Eifer des Gefechts zumindest verständlich.