2025 ist ein Jubiläumsjahr für das Kinderwunschzentrum an der Wien: Vor genau einem Jahrzehnt wurde dort die erste heimische Anlaufstelle für Regenbogenpaare mit Kinderwunsch gegründet. Davor war das hierzulande lange nicht möglich, erst musste eine Gesetzesänderung her.

Wenn das politische Klima Ängste schürt

Über 1.300 Paare wurden bisher dort behandelt. "Am Anfang waren es nur 50 pro Jahr, wenn überhaupt. Es musste sich anfangs erst einmal herumsprechen, dass diese Form der Familiengründung nun auch in Österreich möglich war. In den letzten Jahren wurden es aber deutlich mehr, die Zahl steigt also definitiv an," so Langer.