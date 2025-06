Pride-Monat: Wie es die Parteien mit der Diversität halten

In der Bundesregierung wollen die Neos weiter an Verbesserungen der rechtlichen Lage arbeiten, wie es auf KURIER-Anfrage heißt. Dazu zähle etwa die Überarbeitung des Reproduktionsrechts, um bürokratische Hürden für lesbische Paare abzubauen.

Die Neos haben bei dem Thema den wohl entspanntesten Zugang. Dass jeder Mensch so leben soll, wie er möchte, gehört zur politischen DNA der Partei – und das umfasst freilich auch alle Lebensentwürfe, die unter dem Kürzel LGBTIQ+ zusammengefasst sind. Ein klares Zeichen hat Bildungsminister Christoph Wiederkehr in Wien dadurch gesetzt, dass er nicht nur Vizebürgermeister, sondern auch LGBTIQ+-Stadtrat war. Als solcher hat er unter anderem das erste queere Jugendzentrum eröffnet.

Mit SPÖ und Neos befindet sich die Volkspartei nun wieder in einer Koalition mit Parteien, die stark für Diversität und Gleichberechtigung eintreten. Zwei von drei offenen Themen finden sich auch im Regierungsprogramm (dazu später mehr).

Gemeint ist damit, Anti-Diskriminierungsregeln, die derzeit für den Arbeitsbereich gelten, auf privatrechtliche Bereiche auszuweiten. So kann es einem homosexuellen Paar in Österreich noch noch immer passieren, aus einem Taxi geworfen zu werden oder eine Wohnung verwehrt zu bekommen.

Bei der SPÖ, die sich in allen Bereichen des Lebens gegen Diskriminierung einsetzt, ist es beim Thema LGBTIQ+ nicht anders. Zudem befürwortet die SPÖ (neben Grünen und Neos) auch das sogenannte „Levelling up“ – einer der drei offenen Punkte. In den Regierungsverhandlungen gab es dazu aber keine Einigung mit der ÖVP.

Manderl und Weiberl

Die FPÖ, die sich zur Zeit von Parteichef Jörg Haider in keine Richtung zu dem Thema geäußert hat, schwankt heute zwischen zwei Extremen: komplettem Desinteresse und populistischer Ablehnung.

Auf KURIER-Anfrage bei allen Parteien, welche Maßnahmen noch nötig wären, heißt es bei den Blauen: „Die aktuellen gesetzlichen Bestimmungen sind aus unserer Sicht ausreichend.“ In Zeiten multipler Krisen sei es aus freiheitlicher Sicht auch nicht vorrangig, „sich mit einer lauten Minderheit zu beschäftigen, die ihren Willen der Bevölkerung aufzwingen möchte“.

Wenn dann eine Drag Queen in einem Kindergarten vorliest, demonstrieren vor der Tür Freiheitliche. Oder stopfen eine Regenbogenfahne in den Mistkübel – siehe Abgeordneter Michael Gruber im Wahlkampf im vergangenen Herbst. „Wir wollen ein Manderl und ein Weiberl, und dann gibt’s Kinder“, sagte er in einem Video auf Social Media.