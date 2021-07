Konversionstherapien: "Gehirnwäsche" im Namen Gottes

Dennoch werden Konversionstherapien in vielen Ländern noch praktiziert – etwa in Freikirchen oder im evangelikalen Bereich, weiß Wahala. Seine Klienten kommen von dort. Man nennt sie meist nicht offiziell „Therapie“, sondern „Seelsorge“ oder „Beratung in Lebensfragen“.

In Deutschland wurde die Durchführung oder Vermittlung von Behandlungen, die darauf abzielen, die sexuelle Orientierung zu verändern oder zu unterdrücken, 2020 verboten. Das Verbot gilt für Minderjährige und auch für Volljährige, die unter Zwang oder Täuschung eingewilligt haben.

CDU-Gesundheitsminister Jens Spahn sagte, das Verbot sei „ein wichtiges gesellschaftliches Zeichen an alle, die mit ihrer Homosexualität hadern“. Die Botschaft lautet: „Es ist ok, so wie du bist.“

Österreich zieht jetzt nach: Kürzlich wurde im Nationalrat einstimmig (!) ein Entschließungsantrag verabschiedet, der sich am deutschen Gesetz orientiert.

„Liebe kennt keine Pole. Sexuelle Orientierung oder geschlechtliche Identitäten sind nichts, was therapiert werden muss“, sagt einer der Initiatoren, Neos-Mandatar Yannick Shetty. Einen solchen Beschluss gab es bereits 2019, die Übergangsregierung hat ihn aber nicht umgesetzt.